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ММА

Гаджиев считает, что Макгрегор не завершит карьеру и будет драться дальше

По мнению промоутера, ирландец будет проводить поединки, пока ему поступают интересные предложения

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ирландец Конор Макгрегор будет проводить бои, пока у него будут интересные предложения. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

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В ночь на воскресенье Макгрегор получил перелом ноги в первом раунде поединка против американца Дастина Порье и не смог выйти на вторую пятиминутку. Бой был завершен досрочно, Порье была присуждена победа техническим нокаутом.

"Это самый лучший расклад для Конора, - сказал Гаджиев. - Увечья это плохо, но получается он как будто даже и не проиграл, хотя формально это и так. Думаю, что он будет драться до тех пор, пока UFC будет находить ему интересные поединки. Случись завтра бой Конора с кем-то из известных бойцов, например против [Тони] Фергюсона, мы будем смотреть".

"Все зависит от формы проигрыша. Такое поражение - не повод заканчивать карьеру", - добавил собеседник агентства.

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