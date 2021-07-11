Гаджиев считает, что Макгрегор не завершит карьеру и будет драться дальше

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ирландец Конор Макгрегор будет проводить бои, пока у него будут интересные предложения. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

В ночь на воскресенье Макгрегор получил перелом ноги в первом раунде поединка против американца Дастина Порье и не смог выйти на вторую пятиминутку. Бой был завершен досрочно, Порье была присуждена победа техническим нокаутом.

"Это самый лучший расклад для Конора, - сказал Гаджиев. - Увечья это плохо, но получается он как будто даже и не проиграл, хотя формально это и так. Думаю, что он будет драться до тех пор, пока UFC будет находить ему интересные поединки. Случись завтра бой Конора с кем-то из известных бойцов, например против [Тони] Фергюсона, мы будем смотреть".

"Все зависит от формы проигрыша. Такое поражение - не повод заканчивать карьеру", - добавил собеседник агентства.