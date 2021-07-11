Тактаров: Макгрегор стал машиной для зарабатывания денег, не уйдя вовремя

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ирландский боец Конор Макгрегор был использован своими менеджерами как машина для зарабатывания денег в ущерб спортивному результату. Такое мнение высказал бывший представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров в комментарии, который он предоставил ТАСС.

В ночь на воскресенье Макгрегор получил перелом ноги в первом раунде поединка против американца Дастина Порье и не смог выйти на вторую пятиминутку. Бой был завершен досрочно, Порье была присуждена победа техническим нокаутом.

"Тяжелая работа всегда побеждает. Тут надо было останавливаться [Макгрегору], но менеджмент решил использовать Конора как машину для зарабатывания денег. Так не получится. Я вижу прогресс у человека, Порье нацелен, он был собран и не тратил энергию на всех этих пресс-конференциях", - сказал Тактаров.

"Конор был морально вымотанный, уже ничего не получалось. Какие хайкики в начале боя? Тебе уже тридцать с лишним лет, они не приносят никакой пользы в начале боя. Порье подстроился под Конора, сломанная опорная нога - это следствие", - добавил Тактаров.