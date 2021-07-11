{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Тактаров: Макгрегор стал машиной для зарабатывания денег, не уйдя вовремя

В ночь на воскресенье ирландец проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом
Олег Тактаров Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Олег Тактаров
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ирландский боец Конор Макгрегор был использован своими менеджерами как машина для зарабатывания денег в ущерб спортивному результату. Такое мнение высказал бывший представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров в комментарии, который он предоставил ТАСС.

На эту тему
Макгрегор проиграл Порье из-за перелома ноги
Макгрегор проиграл Порье из-за перелома ноги

В ночь на воскресенье Макгрегор получил перелом ноги в первом раунде поединка против американца Дастина Порье и не смог выйти на вторую пятиминутку. Бой был завершен досрочно, Порье была присуждена победа техническим нокаутом.

"Тяжелая работа всегда побеждает. Тут надо было останавливаться [Макгрегору], но менеджмент решил использовать Конора как машину для зарабатывания денег. Так не получится. Я вижу прогресс у человека, Порье нацелен, он был собран и не тратил энергию на всех этих пресс-конференциях", - сказал Тактаров.

"Конор был морально вымотанный, уже ничего не получалось. Какие хайкики в начале боя? Тебе уже тридцать с лишним лет, они не приносят никакой пользы в начале боя. Порье подстроился под Конора, сломанная опорная нога - это следствие", - добавил Тактаров.

Теги
ММА
Кубок Америки по футболу
Месси заявил, что долго мечтал добиться успеха со сборной Аргентины
В ночь на воскресенье форвард завоевал первый значимый титул с национальной командой, победив в Кубке Америки
Месси заявил, что долго мечтал добиться успеха со сборной Аргентины
Читать полностью