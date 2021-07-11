Мостовой считает, что финал Евро будет проходить без большого количества атак

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Финальный матч чемпионата Европы по футболу между командами Англии и Италии будет закрытым и пройдет без большого количества атак. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Финал пройдет 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и начнется в 22:00 мск. В полуфинале англичане в дополнительное время обыграли датчан со счетом 2:1. Сборная Италии на этой стадии прошла команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти).

"Ясно, что большая часть болельщиков, в том числе я, будут болеть за сборную Италии, потому что все видели момент с судейством в полуфинале Англия - Дания, - сказал Мостовой. - Англичанам будет непросто, потому что итальянцы смотрели тот полуфинал, знают сильные стороны соперника. Если смогут закрыть [Гарри] Кейна и [Рахима] Стерлинга, [матч] может положительно сложиться для них. Я думаю, что основное время завершится вничью".

"Скорее всего, будет закрытый финал, без большого количества атак. Игра Англия - Дания это показала, англичане хотели сломить соперника, а потом сборная Дании остудила их. Итальянцам некуда торопиться, они знают свои сильные стороны, игра в обороне является образцом. Все видят фаворитом англичан, все-таки играют дома при болельщиках, но я на данный момент явного фаворита по игровым мотивам не вижу", - добавил собеседник агентства.

Сборная Италии в четвертый раз сыграет в финале чемпионата Европы. Из трех предыдущих попыток две оказались неудачными - в 2000 и 2012 годах итальянцы проиграли соответственно французам (1:2, дополнительное время) и испанцам (0:4). В 1968-м они в решающем матче турнира обыграли команду Югославии (2:0). Сборная Англии впервые вышла в финал Евро, до этого ее лучшим результатом были третье место в 1968 году и выход в полуфинал в 1996-м.