Жуков: исход финального матча чемпионата Европы может решиться в серии пенальти

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Исход финала чемпионата Европы по футболу, в котором в воскресенье вечером встретятся сборные Англии и Италии, может решить серия послематчевых пенальти. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Финал состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли", матч начнется в 22:00 мск. В полуфинале англичане в дополнительное время обыграли датчан со счетом 2:1. Сборная Италии на этой стадии прошла команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти).

"Мне почему-то больше нравятся итальянцы, - отметил Жуков. - Прогноз строить нереально трудно, может быть все что угодно. Думаю, что силы команд примерно равны, но мне кажется, что англичане больше будут атаковать, а итальянцы забьют на контратаке. Не исключаю, что будет [серия] пенальти".

На вопрос ТАСС, может ли англичанам помочь фактор домашней арены, Жуков ответил: "Конечно, то, что финал проходит в Лондоне, дает определенное преимущество англичанам, но не решающее, абсолютно. Шансы равные, и это, уверен, будет очень интересный матч, достойный финала чемпионата Европы. В данной связи вспомнился финал чемпионата мира 1966 года, когда в финале играли англичане и команда ФРГ - 2:2 в основное время, и 4:2 в дополнительное, так что исход может быть любым".