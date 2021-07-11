СМИ: Ла Лига разрешила "Барселоне" подписать новый контракт с Месси

ТАСС, 11 июля. Футбольный клуб "Барселона" получил разрешение от руководства Ла Лиги (высшего дивизиона чемпионата Испании) на подписание нового соглашения с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает телеканал TyC Sports со ссылкой на издание AS.

Глава Ла Лиги рассказал, что может помешать "Барселоне" заключить новый контракт с Месси

По информации источника, испанский клуб решил проблему ограничения зарплаты аргентинца, контракт с "Барселоной" которого истек 30 июня, с помощью продажи защитника Хуниора Фирпо в английский "Лидс" и полузащитника Карлеса Аленью в испанский "Хетафе".

8 июля президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что "Барселона" не сможет продлить контракт с Месси без продажи нескольких футболистов.

Аргентинец в прошедшем сезоне провел за клуб 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. "Барселона" стала третьей в чемпионате Испании с 79 очками в 38 матчах, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов.

Месси 33 года, он является воспитанником академии "Барселоны", за основную команду дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец - четырехкратный победитель Лиги чемпионов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Америки и серебряный призер чемпионата мира.