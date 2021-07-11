Тарпищев рассказал о россиянке Шнайдер, победившей в парном разряде юниорского Уимблдона

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Диана Шнайдер, победившая в парном разряде на юниорском Уимблдоне, талантлива и давно входит в состав юниорской сборной. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Шнайдер и белоруска Кристина Дмитрук обыграли бельгийку Софью Костулас и финку Лауру Хиетаранту в финале Уимблдонского юниорского турнира в парном разряде. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2. Шнайдер и Дмитрук были посеяны на турнире под первым номером.

"Шнайдер давно в нашей юниорской сборной, талантливая теннисистка. Цепкая, с хорошей игрой с задней линии, - сказал Тарпищев. - Победа в паре на юниорском Уимблдоне - это успех, безусловно. Но важно не останавливаться, а продолжать развиваться и прогрессировать".

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. Соревнования завершатся в воскресенье финалом в мужском одиночном разряде, в котором встретятся серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини.