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Кубок мира по шахматам

Шахматист Карякин заявил, что надеется получить удовольствие от игры на Кубке мира в Сочи

По словам россиянина, он долго готовился к турниру и намерен показать свою лучшую игру
Сергей Карякин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сергей Карякин
© Станислав Красильников/ТАСС

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин хочет получить удовольствие от игры на Кубке мира по шахматам, который стартует в Сочи. Об этом он рассказал журналистам.

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"Я просто хочу получить удовольствие от шахмат, я давно не играл. Хочу просто поиграть и показать лучшую игру", - сказал Карякин.

Он добавил, что долго готовился к турниру и намерен показать плоды своей работы. Подготовка включала физическую нагрузку, в том числе пробежки по 8-10 км ежедневно, чтобы развить выносливость.

Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года. Он был участником матча за звание чемпиона мира в 2016 году против норвежца Магнуса Карлсена.

Мужской и женский Кубки мира стартуют в воскресенье в Сочи. Соревнования завершатся 6 августа. В мужском турнире Россию представят 24 участника, в женском выступят 15 россиянок. Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание, общий призовой фонд мужского турнира составляет $1 892 500, женского - $676 250, что является рекордом соревнований.

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