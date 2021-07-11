Лондон уже в огне. Как английские фанаты готовятся к финалу чемпионата Европы по футболу

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Главное в событии - его ожидание. Английские фанаты к финалу чемпионата Европы по футболу со сборной Италии (начало - 22:00 мск) начали готовиться с 5 утра - очереди в пабы образовывались еще до их открытия. К полудню гуляния фанатов стали перетекать на центральные площади и улицы, главной из которых стала пешеходная тропа, которая ведет от подземки к стадиону "Уэмбли". Вся Англия сейчас стоит на ушах в ожидании футбола. Рейтинги трансляции полуфинального матча стали рекордными - за игрой с датчанами (2:1 доп. вр.) в Англии на пике наблюдали более 25 млн человек (при ее населении в свыше 56 млн).

На эту тему Англия готовится к историческому финалу чемпионата Европы

Интерес к финалу подогревался все три дня, что предшествовали матчу. Даже королева Великобритании не осталась в стороне, пожелав команде удачи в предстоящем матче. 55 лет назад Елизавета II вручила капитану английской сборной Бобби Муру кубок победителей чемпионата мира, и сейчас в Англии все только и говорят, что о второй победе на крупном турнире. Если кто и устал от песни "Football’s Coming Home" и других музыкальных вариаций на тему возвращения футбола домой, то только не англичане. Им все равно, что над ними по этому поводу подшучивают за пределами острова, - у них праздник. Городское веселье В отличие от других европейских городов, принимавших матчи турнира, в Лондоне официальная фан-зона популярностью не пользуется. На проходе - контроль, билеты, антиковидные ограничения и прочие неудобства. Расположена она на Трафальгарской площади, и, кажется, ее основная функция заключается в том, чтобы фанаты эту самую площадь в дни матчи не занимали - слишком уж там оживленное движение. Альтернативные варианты в Лондоне фанатам найти не сложно, но главным в дни матчей стала территория вокруг "Уэмбли". Тут никаких ограничений и правил: пой, пей сколько душе угодно, просьбу соблюдать социальную дистанцию и носить маску тут сочтут за оскорбление. Хочешь пожечь файеры или запустить фейерверк - пожалуйста. Толп стражей порядка в форме, конной полиции тут не увидишь, кажется, все держится на доверии.