Пятиборка Чистякова посвятила победу на чемпионате Европы ушедшей из жизни матери

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Чистякова, занявшая вместе с Кириллом Беляковым первое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Нижнем Новгороде, посвятила победу своей матери, умершей месяц назад. Об этом Чистякова сказала журналистам сразу после финиша.

Российские спортсмены набрали 1 455 очков. Второе место заняли представители Литвы Иева Серапинайте и Юстинас Киндерис (1 436), третьими стали итальянцы Ирене Прамполини и Валерио Грасселли (1 409).

"У меня сейчас очень много эмоций, это невероятно круто, - сказала 23-летняя Чистякова, для которой золотая медаль чемпионата Европы стала первым крупным достижением в карьере. - После того как я неудачно выступила на коне, очень сильно расстроилась. Но когда сегодня мне дали второй шанс, я его не упустила. Спасибо Кириллу, это было так круто".

"У меня трагедия в семье произошла. Моя мама мечтала, чтобы у меня была медаль. Ее, к сожалению, не стало месяц назад. Я посвящаю победу своей маме", - добавила спортсменка.

Беляков в беседе с журналистами признался, что ему было вдвойне приятно одержать победу в своем родном городе. "Отличная организация, отличные болельщики. Я думаю, благодаря этому мы сегодня взяли золотую медаль и отлично завершили турнир, сделав тем самым подарок Нижнему Новгороду на его 800-летие", - сказал чемпион Европы.

Чемпионат Европы в Нижнем Новгороде проходил с 5 по 11 июля. Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Первыми стали венгры (3-1-2), третье место поделили команды Белоруссии и Италии (1-1-1). В соревнованиях принимали участие спортсмены из 16 стран.