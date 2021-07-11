Витория: "Спартак" будет аккуратно подводить футболистов сборных к чемпионату России

ТАСС, 11 июля. Московский "Спартак" не будет форсировать подготовку игроков сборных к старту чемпионата России по футболу. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал главный тренер красно-белых Руй Витория.

За сборную России на чемпионате Европы выступали защитник Георгий Джикия, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Александр Соболев. Джордан Ларссон был в заявке сборной Швеции, но не провел ни одного матча на турнире, Алекс Крал выступал за команду Чехии, а Квинси Промес - за сборную Нидерландов. "Спартак" проводит первый матч предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер: по ходу первого тайма красно-белые ведут со счетом 1:0 благодаря голу Зелимхана Бакаева. 14 июля "Спартак" сыграет с "Рубином", а 18 июля - с "Химками".

"Прежде всего я рад тому факту, что турнир проходит в Москве. Это поможет нам настроить какие-то игровые и тактические действия, которые мы пытаемся внедрить в команду. Вы правы, вернулись сборники и практически одновременно, их много, но мы никуда не торопимся, стараемся всех аккуратно подвести. И не торопимся с принятием решений [по игрокам], так как еще достаточно времени до старта чемпионата", - отметил Витория.

"В августе у нас ожидается много матчей, замены потребуются. Я доволен всеми ребятами", - добавил главный тренер "Спартака".

В первом туре чемпионата России "Спартак" 24 июля на выезде сыграет с казанским "Рубином".