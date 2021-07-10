Тренер "Спартака" Витория прокомментировал ситуацию с уголовным делом Промеса

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория выразил надежду на то, что клуб поможет решить проблемы нидерландскому полузащитнику Квинси Промесу. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что прокуратура проведет расследование уголовного дела в отношении Промеса. По информации источника, 29-летний спортсмен подозревается в нанесении ножевых ранений двоюродному брату в июле прошлого года. Полиция завершила расследование в мае, после чего дело будет рассматривать прокуратура, сам Промес утверждает, что не имеет отношения к травмам, полученным родственником, и не присутствовал на месте инцидента. В декабре прошлого года он уже был арестован полицией по данному делу и отпущен на свободу семь дней спустя.

"О подобных вещах я хотел бы говорить, обладая большим количеством фактов, которых, к сожалению, у меня сейчас нет, - сказал Витория. - Промес вернулся в расположение команды, начал работу, находится в прекрасном настроении. Его первые тренировки прошли на великолепном уровне. Надеюсь, что ситуация исправится в этом плане, он будет прибавлять в разных компонентах на поле, потому что есть над чем работать. Надеюсь, что клуб окажет помощь ему в деле, чтобы решить эти проблемы".

Промес выступает за "Спартак" с февраля 2021 года. На чемпионате Европы он провел за сборную Нидерландов два матча.