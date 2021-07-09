СМИ: прокуратура Нидерландов проведет расследование в отношении футболиста Промеса

ГААГА, 9 июля. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов проведет расследование уголовного дела в отношении футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, 29-летний спортсмен подозревается в нанесении ножевых ранений двоюродному брату в июле прошлого года. Полиция завершила расследование в мае, после чего дело будет рассматривать прокуратура.

Сам Промес утверждает, что не имеет отношения к травмам, полученным родственником, и не присутствовал на месте инцидента.

В декабре прошлого года он уже был арестован полицией по данному делу и отпущен на свободу семь дней спустя.

Промесу 29 лет, за "Спартак" он выступает с февраля 2021 года. На чемпионате Европы 2021 года он провел за сборную Нидерландов два матча.