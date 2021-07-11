Мильштейн: Кубок Стэнли привезут в Россию в 2021 году

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Обладатели Кубка Стэнли нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Тампу", точно привезут трофей в Россию. Об этом ТАСС сообщил агент игроков Дэн Мильштейн.

В ночь на 8 июля "Тампа" стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии "Монреаль" (4-1). Василевский сыграл в 23 матчах плей-офф и одержал 15 побед, проведя пять матчей "на ноль". Он был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли. Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 32 (8 шайб + 24 результативные передачи) очка.

"Кубок однозначно приедет [в Россию], вопрос только когда. Очень много вопросов по логистике из-за пандемии, поэтому никто не знает пока [точных дат]", - сказал Мильштейн.

"Тампа" во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В прошлом сезоне команда стала обладателем трофея, в решающей серии обыграв "Даллас" (4-2). На счету "Тампы" три победы в Кубке Стэнли (2004, 2020, 2021) и поражение в финале 2015 года от "Чикаго" (2-4).