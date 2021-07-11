Американский велогонщик Кусс выиграл 15-й этап "Тур де Франс"

Кусс преодолел дистанцию 191,3 км за 5 часов 12 минут 6 секунд. Вторым финишировал испанец Алехандро Вальверде (+0.23) из команды Movistar, третье место занял представитель Нидерландов Ваут Пулс, представляющий команду Bahrain Victorious.

Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. 16-й этап протяженностью 169 км пройдет 13 июля.

В общем зачете после 15 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, вторым идет колумбиец Ригоберто Уран (+5.18) из команды EF Education - Nippo, третье место занимает датчанин Йонас Вингегор (+5.32), представляющий команду Jumbo-Visma.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз, в этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает 21 этап общей протяженностью 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал Погачар.