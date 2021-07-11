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Футбол в России

"Зенит" обыграл "Карлсруэ" в последнем товарищеском матче перед Cуперкубком России

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды

ТАСС. 11 июля. Петербургский "Зенит" со счетом 3:1 обыграл германский "Карлсруэ" в заключительном товарищеском матче перед стартом нового сезона. Встреча прошла в Австрии.

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В составе "Зенита" забитыми мячами отметились Сердар Азмун (13-я и 39-я минуты) и Даниил Кузнецов (80). У проигравших с пенальти отличился Жером Гондорф (53).

В двух предыдущих товарищеских матчах на сборе в Австрии "Зенит" сыграл вничью с германскими "Шальке" (0:0) и "Вердером" (2:2). Команда из Санкт-Петербурга по итогам прошлого сезона в третий раз подряд заняла первое место в чемпионате России и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

17 июля "Зенит" в матче за Суперкубок России в Калининграде сыграет с московским "Локомотивом". В первом туре чемпионата России "Зенит" на выезде встретится с подмосковными "Химками". Матч пройдет 24 июля.

"Карслсруэ" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. В прошлом сезоне команда заняла шестое место.

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