{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Чеферин: чемпионат Европы показал важность футбола на уровне сборных для единства

В финальном матче турнира в воскресенье сыграют команды Англии и Италии
Президент УЕФА Александер Чеферин EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Президент УЕФА Александер Чеферин
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ТАСС, 11 июля. Чемпионат Европы по футболу 2021 года подарил болельщикам множество незабываемых моментов и показал важность турниров на уровне сборных в качестве источника национальной гордости и единства. Об этом рассказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В финальном матче чемпионата Европы в воскресенье сыграют команды Англии и Италии. Встреча пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

На эту тему
Лондон уже в огне. Как английские фанаты готовятся к финалу чемпионата Европы по футболу
Лондон уже в огне.

"Чемпионат Европы завораживал нас последние четыре недели, и многие ведущие игроки Европы ярко проявили себя на этой элитарной международной арене. Мы уже стали свидетелями бесчисленного множества незабываемых моментов, и болельщики были очарованы ходом турнира. Мы подобающим образом отпраздновали 60-летие главного футбольного турнира Европы среди национальных сборных. Евро доказал, как важен футбол на уровне сборных в качестве источника национальной футбольной гордости и единства", - отметил Чеферин.

Перенесенный на год из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы стартовал 11 июня. Право принять матчи турнира получили Санкт-Петербург, Рим, Амстердам, Мюнхен, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Севилья.

Теги
Евро-2020
Футбол в России
"Спартак" разгромил "Сочи" в матче предсезонного турнира
Встреча завершилась со счетом 4:0
Читать полностью