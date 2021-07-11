Чеферин: чемпионат Европы показал важность футбола на уровне сборных для единства

ТАСС, 11 июля. Чемпионат Европы по футболу 2021 года подарил болельщикам множество незабываемых моментов и показал важность турниров на уровне сборных в качестве источника национальной гордости и единства. Об этом рассказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В финальном матче чемпионата Европы в воскресенье сыграют команды Англии и Италии. Встреча пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и начнется в 22:00 мск.