"Спартак" разгромил "Сочи" в матче предсезонного турнира

ТАСС, 11 июля. Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:0 обыграли "Сочи" в матче первого тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в Москве на домашнем стадионе красно-белых без зрителей из-за антикоронавирусных ограничений.

В турнире также принимают участие казанский "Рубин" и подмосковные "Химки". В субботу "Рубин" одержал победу в матче первого тура со счетом 1:0. В следующей игре "Спартак" встретится с "Рубином", а "Сочи" - с "Химками". Оба матча пройдут 14 июля.

Согласно регламенту турнира за победу в основное время команда набирает два очка, за выигрыш в серии пенальти - одно. Проигравшая команда очков не получает. После первого тура "Спартак" и "Рубин" набрали по два очка, "Химки" и "Сочи" очков не набрали.

"Спартак" по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. "Сочи" стал пятым и во втором квалификационном раунде Лиги конференций встретится с азербайджанским клубом "Кешля". Первая игра состоится 22 июля в "Сочи".

В первом туре чемпионата России "Спартак" 24 июля в гостях сыграет с "Рубином", а "Сочи" 26 июля на выезде встретится с "Нижним Новгородом".