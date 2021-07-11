Кафельников рассказал о шансах Джоковича собрать "Золотой шлем" в этом сезоне

В воскресенье Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини в финале Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 в пользу 34-летнего серба. Ранее серб выиграл Australian Open и Roland Garros.

"Думаю, вероятность того, что Новак сумеет собрать Большой шлем высока - уже процентов 75, - сказал Кафельников. - После побед на Roland Garros и в Австралии была видна его мобилизация на Уимблдоне, и представляю, что будет в США. Он уже внес свое имя в историю тенниса, а так [победив во всех турнирах Большого шлема] будет запредельное достижение".

У мужчин Большой шлем в течение сезона собирали лишь двое: Дональд Бадж в 1938 году и Род Лейвер (1962 и 1969). Среди женщин это достижение удавалось Морин Конноли (1953), Маргарет Корт (1970) и Штеффи Граф (1988). Граф также победила в том году на Олимпиаде в Сеуле, став обладательницей так называемого "Золотого шлема".

По мнению Кафельникова, Джокович способен победить и на предстоящих Играх в Токио. "Но там много нюансов. Думаю, все же он будет в первую очередь нацеливаться на Большой шлем", - отметил вице-президент ФТР.