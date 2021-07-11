Федерер заявил, что гордится играть в одно время с Джоковичем

ТАСС, 11 июля. Восьмикратный победитель Уимблдона Роджер Федерер поздравил Новака Джоковича с победой на турнире и отметил, что гордится играть в одно время с ним и Рафаэлем Надалем. Об этом Федерер написал на своей странице в Twitter .

Джокович выиграл Уимблдон и сравнялся с лидерами по числу побед на турнирах Большого шлема

Джокович в воскресенье обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 в финале Уимблдона. Сербский теннисист завоевал двадцатый титул на турнирах Большого шлема и сравнялся по этому показателю с Надалем и Федерером.

"Поздравляю Новака с 20-й победой на турнирах Большого шлема. Я горжусь возможностью играть в особую эпоху теннисных чемпионов. Замечательное выступление, молодец", - написал Федерер.

Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Серб в третий раз кряду стал победителем Уимблдона. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 85 побед на турнирах ATP. Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

39-летний Федерер занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Швейцарец завоевал 103 титула под эгидой организации (рекордный показатель).