Стали известны стартовые составы сборных Италии и Англии на финал чемпионата Европы

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Стали известны стартовые составы команд Италии и Англии по футболу на финальный матч чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как английские фанаты готовятся к финалу чемпионата Европы по футболу

Лондон уже в огне.

Лондон уже в огне. Как английские фанаты готовятся к финалу чемпионата Европы по футболу

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Встреча пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

В стартовый состав сборной Англии вошли вратарь Джордан Пикфорд; защитники Люк Шоу, Гарри Магуайр, Джон Стоунз, Кайл Уокер, Киран Триппьер; полузащитники Кэлвин Филлипс, Деклан Райс, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг; нападающий Гарри Кейн.

У итальянцев с первых минут на поле выйдут вратарь Джанлуиджи Доннарумма; защитники Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини, Эмерсон; полузащитники Николо Барелла, Марко Вератти, Жоржиньо, Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза; нападающий Чиро Иммобиле.

Главным арбитром встречи будет нидерландец Бьорн Кёйперс.