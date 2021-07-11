Соболев сообщил, что расстроился уходу Черчесова из сборной России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной России и московского "Спартака" Александр Соболев расстроился уходу Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды. Об этом Соболев рассказал журналистам.

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В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым.

"Все попрощались с ним, я лично попрощался. Конечно, расстроился. Правильное ли решение? Поживем, увидим", - сказал Соболев.

Сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B, набрав три очка. Российские футболисты потерпели поражение от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4), а также обыграли финнов (1:0).