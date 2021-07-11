{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Соболев сообщил, что расстроился уходу Черчесова из сборной России

По словам нападающего, он лично попрощался с тренером после объявления о его отставке

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной России и московского "Спартака" Александр Соболев расстроился уходу Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды. Об этом Соболев рассказал журналистам.

На эту тему
Джикия поблагодарил Черчесова за совместную работу в сборной России по футболу
Джикия поблагодарил Черчесова за совместную работу в сборной России по футболу

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым.

"Все попрощались с ним, я лично попрощался. Конечно, расстроился. Правильное ли решение? Поживем, увидим", - сказал Соболев.

Сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B, набрав три очка. Российские футболисты потерпели поражение от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4), а также обыграли финнов (1:0).

Теги
Российский футболЧерчесов, Станислав Саламович
Евро-2020
Судья Карасев заявил, что УЕФА остался доволен его работой на чемпионате Европы
В качестве главного арбитра россиянин отработал три матча турнира
Судья Карасев заявил, что УЕФА остался доволен его работой на чемпионате Европы
Читать полностью