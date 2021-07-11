Тысячи болельщиков собрались у стадиона в Лондоне за несколько часов до финала Евро

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Тысячи английских болельщиков собрались в воскресенье у стадиона "Уэмбли" в Лондоне еще за несколько часов до начала финального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, многие фанаты, заранее пришедшие к арене, даже не имеют на руках билетов на игру, однако они все равно хотят поддержать свою команду до того, как начнется встреча.

Обстановка у стадиона на данный момент в целом радостная и позитивная: болельщики сборной Англии распевают любимые кричалки, а некоторые даже сами играют в футбол перед стадионом, перепасовывая друг другу мяч. Многие любители футбола перед игрой распивают спиртные напитки, однако полиция старается не допускать к стадиону лиц в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на то что серьезных столкновений между фанатами и сотрудниками служб безопасности пока не было зафиксировано, у одного из входов на "Уэмбли" толпа болельщиков надавила на оградительный забор, после чего он упал, а десятки поклонников сборной Англии прорвались в чашу стадиона без дополнительной проверки со стороны органов правопорядка.

На подходе к арене также можно встретить немалое число болельщиков с пиротехническими изделиями, некоторые из них забираются на крыши городских автобусов и зажигают прямо там дымовые шашки. Кроме того, десятки болельщиков собрались у пабов, расположенных в непосредственной близости от "Уэмбли", однако внутрь заведений посетителей стали запускать лишь в 18:00 по местному времени (20:00 мск) - за два часа до стартового свистка арбитра.

Итальянских фанатов у стадиона практически не наблюдается, при этом англичане при виде поклонников команды противника сразу же начинают неодобрительно гудеть в их сторону. Драк между болельщиками пока удалось избежать, в том числе по причине того, что сотрудников полиции у стадиона с приближением начала игры становится все больше и больше.