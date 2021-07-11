"Спартак" хочет вакцинировать не менее 60% сотрудников клуба

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" рассчитывает, что от коронавируса вакцинируются не менее 60% сотрудников футбольного клуба. Об этом журналистам рассказал гендиректор красно-белых Евгений Мележиков.

"Были ли те, кто категорически не хотел вакцинироваться? Нет, потому что есть определенная мера воздействия все-таки с разъяснением по трудовому законодательству, прежде всего, в отношении сотрудников клуба, - сказал Мележиков. - Планово проводим вакцинацию, задача стоит привить не менее 60% персонала. Над этим мы работаем, там срок, если не ошибаюсь, до 15 июля".

"Первую часть вакцинации мы прошли. На следующей неделе, как я понимаю, будет делаться вторая прививка ряду сотрудников, то есть процесс до 15 июля, надеюсь, завершим", - добавил он.