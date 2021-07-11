Гендиректор "Спартака": в клубе не рассчитывают на футболиста Урунова

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" не рассчитывает на полузащитника Остона Урунова и готов рассмотреть возможность его продажи или аренды. Об этом журналистам рассказал гендиректор красно-белых Евгений Мележиков.

Урунов был куплен "Спартаком" в августе прошлого года у "Уфы". В феврале 2021 года он вернулся в уфимский клуб на правах аренды.

"Заявочный процесс в ФНЛ [Футбольную национальную лигу] у нас идет, документы подает юридический департамент. Урунов будет заявлен за вторую команду, если не будет предложения по продаже или аренде . Рассчитывает ли основная команда на него? Нет", - сказал Мележиков.

Ранее профиль Урунова был удален с сайта "Спартака".