Британец Скупски и американка Кравчик стали победителями Уимблдона в миксте

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:1) в пользу Скупски и Кравчик, которые имели седьмой номер посева. Для Кравчик это вторая победа на турнире Большого шлема в миксте. 10 июня она в паре с Солсбери выиграла Roland Garros, победив в финальном матче представителей России Елену Веснину и Аслана Карацева.

ТАСС, 11 июля. Британец Нил Скупски и американка Дезайр Кравчик победили теннисистов Великобритании Джо Солсбери и Хэрриет Дарт в финальном матче Уимблдона в смешанном разряде.

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27-летняя Кравчик в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде занимает 849-е место, в парном - 17-е.

31-летний Скупски стал победителем турнира Большого шлема в миксте впервые, он специализируется на выступлениях в парном разряде и миксте, в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 18-е место.

Солсбери 29 лет, он также выступает в парном разряде и миксте, в мировом парном рейтинге британец располагается на седьмом месте. 24-летняя Дарт занимает 215-е место в одиночном разряде рейтинга WTA, в парном - 142-е. Выход в финал Уимблдона в миксте является для нее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.