Гендиректор "Спартака": Витория согласовал список кандидатов на позицию правого защитника

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Руй Витория и руководство клуба согласовали список футболистов, являющихся кандидатами на позицию правого защитника, все из них являются иностранцами. Об этом журналистам сообщил генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков.

"У нас есть сформированный шорт-лист по правому защитнику, согласованный с тренером, - сказал Мележиков. - Две кандидатуры согласовали с ним на позицию опорного полузащитника, если будет принято такое решение. Но в приоритете правый защитник, тренер список согласовал, приоритеты выделил, мы приступаем к переговорам. Все они иностранцы".

"Определился ли тренер с тем, кого оставлять в команде? Все зависит от предложений, потому что Педро Рошу мы пытаемся его трудоустроить, Остона Урунова пытаемся трудоустроить. Дальше все будет зависеть от наличия предложения, потому что каждый игрок в основной команде важен для нас. Я надеюсь, что каждому из них тренер найдет оптимальное применение, все будут прогрессировать, безусловно, чтобы кого-то взять, нужно соблюдать правила лимита - как это получится, будем смотреть", - добавил Мележиков.

Также он отметил, что клуб начал вести переговоры о продлении контрактов с защитниками Самуэлем Жиго и Георгием Джикией, срок соглашений которых истекает 30 июня 2022 года. "Процесс продления контрактов с Джикией и Жиго идет, мы на связи с агентами - Возможно, успеем до начала сезона, мы находимся уже в определенной стадии переговоров по Джикии и Жиго. Георгий недавно прибыл в расположение клуба, с ним и с Жиго будем разговаривать на следующей неделе, посмотрим по тренировочному процессу и графику. Задача для нас стоит, чтобы завершить это в летний период времени, думаю, что мы это сделаем", - заключил Мележиков.

"Спартак" по итогам сезона-2020/21 занял второе место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.