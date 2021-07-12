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Евро-2020

Бонуччи признан лучшим игроком финального матча чемпионата Европы по футболу

Защитник сборной Италии стал автором единственного гола своей команды, позволившего сравнять счет во встрече с англичанами
Леонардо Бонуччи EPA-EFE/Andy Rain
Описание
Леонардо Бонуччи
© EPA-EFE/Andy Rain

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи признан лучшим игроком финального матча чемпионата Европы по футболу с командой Англии. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Бонуччи сравнял счет на 67-й минуте матча и реализовал пенальти в послематчевой серии.

Бонуччи 34 года. Он является девятикратным чемпионом Италии. С 2018 года защитник выступает за "Ювентус", ранее он играл за "Милан", "Бари", "Пизу", "Тревизо" и "Интер".

В составе сборной Италии Бонуччи провел 108 матчей и забил семь мячей. На завершившемся чемпионате Европы защитник принял участие во всех семи играх. Также он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.

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