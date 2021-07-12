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Евро-2020

Принц Уильям назвал душераздирающим поражение сборной Англии в финале Евро от Италии

Тем не менее, член королевской семьи Великобритании высказал поздравления в адрес итальянских футболистов
Герцогиня Кембриджская Кэтрин и принц Уильям EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Герцогиня Кембриджская Кэтрин и принц Уильям
© EPA-EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Британский принц Уильям, занимающий второе место в очереди престолонаследия, назвал чрезвычайно обидным поражение сборной Англии в финале чемпионата Европы по футболу от команды Италии.

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"Душераздирающе. Поздравления сборной Италии с их великой победой. Сборная Англии, вы прошли долгий путь, но, к сожалению, сегодня был не наш день. Вы можете высоко держать голову и гордиться собой. Я знаю, что все большее впереди", - написал в воскресенье в "Твиттере" герцог Кембриджский, являющийся президентом Футбольной ассоциации Англии. Он лично присутствовал на матче, прошедшем на лондонском стадионе "Уэмбли", в компании своего старшего сына 7-летнего принца Джорджа.

Основное время финальной встречи между Англией и Италией завершилось со счетом 1:1. В составе английской сборной забитым мячом отметился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи (67). В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

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