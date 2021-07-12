Принц Уильям назвал душераздирающим поражение сборной Англии в финале Евро от Италии

"Душераздирающе. Поздравления сборной Италии с их великой победой. Сборная Англии, вы прошли долгий путь, но, к сожалению, сегодня был не наш день. Вы можете высоко держать голову и гордиться собой. Я знаю, что все большее впереди", - написал в воскресенье в "Твиттере" герцог Кембриджский, являющийся президентом Футбольной ассоциации Англии. Он лично присутствовал на матче, прошедшем на лондонском стадионе "Уэмбли", в компании своего старшего сына 7-летнего принца Джорджа.

Основное время финальной встречи между Англией и Италией завершилось со счетом 1:1. В составе английской сборной забитым мячом отметился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи (67). В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.