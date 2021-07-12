Канчельскис считает, что быстрый гол в финале Евро сыграл со сборной Англии злую шутку

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Гол на второй минуте финального матча чемпионата Европы по футболу против сборной Италии сыграл с командой Англии злую шутку. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис, который на клубном уровне в разные годы выступал за английские "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Манчестер Сити" и "Саутгемптон", а также итальянскую "Фиорентину".

"Думаю, давление со стороны прессы и всего английского общества [сказалось], - сказал Канчельскис. - Такое событие могло у них случиться - после 1966 года англичане ничего не выигрывали (тогда сборная Англии выиграла домашний чемпионат мира - прим. ТАСС). Было очень сильное давление со всех сторон, они чувствовали себя закрепощенно. Когда забили гол, стали играть от обороны - на них оказывалось давление, они должны были этот счет держать".

"Не смогли. Если бы они забили в основное время еще один гол, конечно, победили бы. Как история показывает, англичане никогда не могли хорошо бить пенальти (из десяти серий одиннадцатиметровых на крупных турнирах они выиграли три). Это подтвердилось в этом финале. Им не нужно было дотягивать до серии пенальти", - отметил он.

Собеседник агентства считает, что быстрый гол сборной Англии сказался на ее игре в финале. "Они начали играть от обороны, отдали итальянцам инициативу, потому что хотели сохранить счет; в этом [плохой статистике в сериях пенальти] их проблема. Они были закрепощенные, было очень большое давление - играли дома, на "Уэмбли", при своих болельщиках. Чемпионат Европы проходил для них практически дома (из семи игр на турнире они провели не в Лондоне только одну встречу - матч 1/4 финала против сборной Украины в Риме), все ждали и понимали, что нужно выигрывать, но получилось так, что победили итальянцы", - продолжил Канчельскис.

"Мне кажется, быстрый гол сыграл с англичанами злую шутку - после этого они полностью отдали инициативу итальянцам. Соперник доминировал на поле. Нельзя же все время обороняться - во втором тайме силы были на исходе, они пропустили гол. А потом было уже поздно - в серии пенальти англичане не сильны", - резюмировал бывший игрок сборных СССР, СНГ и России.