Манчини: итальянцы должны были побеждать в финале Евро до серии пенальти

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Сборная Италии в финале чемпионата Европы по футболу должна была побеждать англичан в основное или в дополнительное время. Об этом журналистам после игры заявил главный тренер команды Роберто Манчини.

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

"Мы были расстроены, что довели дело до серии пенальти, думаю, мы заслужили закончить игру раньше, - заявил Манични. - Хочу поздравить всех итальянцев, живущих по всему миру, мы сумели подарить месяц радости и праздника".

Вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком Евро. "Нам повезло, что он в нашей команде, он - лучший голкипер в мире, - сказал Манчини. - Мы рады, что он у нас. Он отличный парень и невероятный вратарь".

В финале итальянцы нанесли 20 ударов по воротам, англичане - шесть. Сборная Италии не проигрывает уже 34 матча, до мирового рекорда - одна игра.