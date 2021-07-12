Канчельскис: отсутствие результатов у Манчини в России ни о чем не говорит

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии (1:1, 3:2 по пенальти) в финальном матче чемпионата Европы. Манчини возглавил итальянскую команду в 2018 году после одного сезона работы в "Зените". Под руководством тренера сине-бело-голубые заняли пятое место в чемпионате России, в Кубке России вылетели на стадии 1/16 финала, а в Лиге Европы дошли до 1/8 финала.

"Отсутствие результатов в России ни о чем не говорит, результатов не было и Унаи Эмери, - сказал Канчельскис, приведя в пример испанского специалиста, который с июня по ноябрь 2012 года занимал пост главного тренера московского "Спартака", а после увольнения из российского клуба трижды выиграл Лигу Европы с "Севильей", один раз - с "Вильярреалом" и завоевал семь трофеев с ПСЖ. - У других тренеров, у которых были результаты в России, не было таких результатов, как у Манчини. Поэтому зачем сравнивать? Бывает так, что не тот клуб, не те руководители, не тот подбор игроков".

"Сейчас он доказал, что является хорошим тренером. Он до этого выигрывал в Италии и не только. Сейчас выиграл второй по значимости трофей после чемпионата мира. Значит, что-то умеет. Кто бы что ни говорил, он - хороший специалист", - добавил собеседник агентства.

"Зенит" - единственная команда в карьере Манчини, с которой он ничего не выиграл. На родине он по разу выигрывал Кубок Италии с "Фиорентиной" и "Лацио", с "Интером" он стал трехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка Италии и один раз завоевал Суперкубок Италии. Вместе с "Манчестер Сити" он стал чемпионом Англии, а также завоевал Кубок и Суперкубок Англии. В Турции с "Галатасараем" он один раз стал обладателем национального кубка.

Сборная Италии в четвертый раз в истории играла в финале чемпионата Европы. Для команды этот титул стал вторым после победы над сборной Югославии (2:0) в финале турнира 1968 года. В 2000 и 2012 годах итальянцы проиграли французам (1:2, дополнительное время) и испанцам (0:4) соответственно.