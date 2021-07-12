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Евро-2020

Кьеллини рассказал, что принесло удачу сборной Италии на Евро

Итальянцы стали чемпионами Европы, в финале обыграв англичан
Джорджио Кьеллини EPA-EFE/John Sibley
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Джорджио Кьеллини
© EPA-EFE/John Sibley

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Итальянские футболисты на чемпионате Европы в своих мыслях представляли картинку, на которой изображен бывший капитан национальной команды Фабио Каннаваро с Кубком мира в руках, это принесло им удачу. Об этом рассказал нынешний капитан сборной Италии Джорджио Кьеллини, комментарий которого приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. В 2006 году итальянцы стали чемпионами мира.

"Была сложная игра, мы начали наихудшим образом, - сказал защитник. - Нам пришлось сложно, тем более что болельщики на трибунах заряжали соперника дополнительной энергией. Но мы сохранили спокойствие и самообладание - это было важно. Мы поговорили в перерыве, обсудили, что надо наладить игру в пас, наладить удары по воротам, решили, что единственный способ победить, - это взять игру под контроль".

"Мечта стала явью, - продолжил капитан команды. - Когда только начинали этот забег, то уже ощущали в воздухе чудесное присутствие сказки. С каждым днем это ощущение только росло. В своих мыслях мы представляли картинку с изображением Каннаваро с трофеем в руках [на ЧМ-2006], и это принесло нам удачу".

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы.

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