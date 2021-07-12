Доннарумма: итальянские футболисты сотворили что-то экстраординарное в финале Евро

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Сборная Италии дала блестящий бой команде Англии в финале чемпионата Европы по футболу. Такое мнение высказал вратарь итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма, комментарий которого приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Итальянцы победили англичан в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Доннарумма отразил два послематчевых пенальти.

"Быстрый пропущенный гол мог бы сломить нас, но мы не та команда, которая будет сдаваться, - отметил голкипер. - Было непросто, но мы дали блестящий бой, мы доминировали на протяжении основной части матча. Мы сотворили что-то экстраординарное. У нас фантастическая команда, и мы заслужили победу".

Доннарумма был признан лучшим игроком чемпионата Европы.