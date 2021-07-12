Магуайр: английские футболисты отдали всех себя в финале Евро

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу выложилась на все 100 процентов в финале чемпионата Европы с итальянцами. Такое мнение высказал защитник англичан Гарри Магуайр, комментарий которого приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).