Магуайр: английские футболисты отдали всех себя в финале Евро

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу выложилась на все 100 процентов в финале чемпионата Европы с итальянцами. Такое мнение высказал защитник англичан Гарри Магуайр, комментарий которого приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Итальянцы стали чемпионами Европы, победив англичан в серии послематчевых пенальти.
"Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито, - сказал Магуайр. - Парни опустошены. Мы отдали всех себя. Абсолютно, без остатка".
Сборная Англии впервые играла в финале европейского первенства.