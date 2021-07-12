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Евро-2020

Магуайр: английские футболисты отдали всех себя в финале Евро

Сборная Англии в решающем матче турнира уступила итальянцам в серии пенальти
Гарри Магуайр EPA-EFE/Laurence Griffiths
Описание
Гарри Магуайр
© EPA-EFE/Laurence Griffiths

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу выложилась на все 100 процентов в финале чемпионата Европы с итальянцами. Такое мнение высказал защитник англичан Гарри Магуайр, комментарий которого приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Итальянцы стали чемпионами Европы, победив англичан в серии послематчевых пенальти.

"Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито, - сказал Магуайр. - Парни опустошены. Мы отдали всех себя. Абсолютно, без остатка".

Сборная Англии впервые играла в финале европейского первенства.

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