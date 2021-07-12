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Евро-2020

Эмерсон: сборную Италии было не сломить на протяжении всего финала Евро

Итальянцы проигрывали англичанам по ходу матча, но в итоге одержали победу в серии пенальти
Эмерсон Laurence Griffiths/Pool via AP
Описание
Эмерсон
© Laurence Griffiths/Pool via AP

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Итальянские футболисты не сдались после быстро пропущенного гола от англичан в финале чемпионата Европы и бились до последней минуты. Об этом рассказал защитник итальянцев Эмерсон, комментарий которого приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Сборная Италии пропустила гол на второй минуте, но смогла отыграться и перевести встречу сначала в дополнительное время, а затем и в серию пенальти, где оказалась сильнее англичан.

"Сейчас мы должны хорошенько отпраздновать победу, - сказал Эмерсон. - Мы не сдались после быстро пропущенного мяча. Игра продлилась 120 минут, нас было не сломить на протяжении всей встречи, в этом вся сила сборной Италии. Мы бились в поте лица по последней минуты и снова победили в серии пенальти".

"Восхитительный вечер. Мы все мечтали об этом моменте. Сегодня наконец мы выиграли чемпионат Европы, на что мы надеялись с первого дня совместной тренировки", - добавил защитник.

Сборная Италии второй раз стала чемпионом Европы.

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