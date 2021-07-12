Эмерсон: сборную Италии было не сломить на протяжении всего финала Евро

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Итальянские футболисты не сдались после быстро пропущенного гола от англичан в финале чемпионата Европы и бились до последней минуты. Об этом рассказал защитник итальянцев Эмерсон, комментарий которого приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Италии пропустила гол на второй минуте, но смогла отыграться и перевести встречу сначала в дополнительное время, а затем и в серию пенальти, где оказалась сильнее англичан.

"Сейчас мы должны хорошенько отпраздновать победу, - сказал Эмерсон. - Мы не сдались после быстро пропущенного мяча. Игра продлилась 120 минут, нас было не сломить на протяжении всей встречи, в этом вся сила сборной Италии. Мы бились в поте лица по последней минуты и снова победили в серии пенальти".

"Восхитительный вечер. Мы все мечтали об этом моменте. Сегодня наконец мы выиграли чемпионат Европы, на что мы надеялись с первого дня совместной тренировки", - добавил защитник.

Сборная Италии второй раз стала чемпионом Европы.