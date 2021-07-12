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Евро-2020

Посол Италии в РФ заявил, что был уверен в победе национальной сборной на Евро

В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы
Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Посол Италии в России Паскуале Терраччано был уверен в победе национальной сборной на чемпионате Европы. Об этом он сообщил ТАСС.

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В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

"Были ли сомнения во время пенальти, что Италия может не выиграть? Нет! - сказал Терраччано. - С пенальти, конечно, так себе удовольствие, лучше когда результат игры определяется в основное или дополнительное время, но в любом случае мы выиграли, это единственное, что важно. Мы пока что начнем отмечать, насладимся моментом, а потом, может быть, что-нибудь еще придумаем".

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, ранее итальянцы выигрывали титул в 1968 году.

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