Российский футбольный союз вдвое увеличил призовые за победу в финале Кубка России

РФС принял решение изменить формат Кубка России начиная с сезона-2020/2021. Была введена система элитного группового раунда вместо стадии 1/32 финала и 1/16 финала. На этом этапе команды разделялись на 10 групп по 3 команды. В группы входили по одному представителю от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые играли между собой по одному матчу. В прошлом сезоне призовые выплаты за победу в финале турнира составили 20 млн рублей.

В розыгрыше Кубка России в сезоне-2021/22 предусмотрены призовые выплаты за достижение спортивных результатов. В случае выхода команды в 1/128 финала и 1/64 финала РФС выплачивает клубу-победителю по 200 тыс. рублей, в случае выхода в элитный групповой раунд, 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала - по 1 млн рублей. Клубу, вышедшему в финал Кубка России, но потерпевшему в нем поражение, РФС выплачивает вознаграждение в размере 5 млн рублей, а клубу-победителю - 20 млн рублей. В регламенте турнира отмечается, что "за достижение спортивных результатов в Кубке России клубы имеют право на получение следующих целевых выплат на развитие детско-юношеского футбола (игроки до 18 лет) на территории субъекта РФ, в котором зарегистрирован клуб", равное указанным выше суммам, то есть обладатель Кубка России в сезоне-2021/22 сможет получить не 20 млн рублей, а 40 млн рублей.

В регламенте, опубликованном на сайте РФС, отмечается, что указанные суммы перечисляются клубам в следующем порядке: призовые за результаты, показанные клубами в стадиях "начиная с 1/256 финала до элитного группового раунда включительно, осуществляются в течение 45 дней после последнего матча элитного группового раунда", а призовые за результаты, показанные клубами в 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и в финале - "не позднее 30 календарных дней после утверждения исполкомом (бюро исполкома) РФС официальных итогов соревнования".

Куда клубы могут потратить целевые выплаты

В статье номер девять "Финансовые условия" регламента Кубка России прописано, на что могут быть направлены целевые выплаты. Это "расходы на приобретение (использование) мест проведения спортивных соревнований (мероприятий) по футболу, в том числе спортивных сооружений, объектов спорта, а также оплату коммунальных и иных сопутствующих услуг в таком месте проведения спортивного соревнования (мероприятия)", "расходы на приобретение (использование) инвентаря и (или) оборудования, и (или) экипировки для организации и (или) проведения спортивных соревнований (мероприятий) по футболу", "расходы на осуществление строительных работ (в том числе работ по капитальному строительству), а также ремонтных работ (в том числе работ по капитальному ремонту), направленных на совершенствование материально-технической базы субъектов профессионального спорта и расходы научно-методическое, медико-биологическое, медицинское обеспечение организации и (или) проведения спортивных мероприятий по футболу".

В регламенте Кубка России на сезон-2021/22 подчеркивается, что "если клуб не имеет возможности использовать предусмотренные данным пунктом средства на вышеперечисленные цели, он теряет возможность претендовать на них". В течение шести месяцев после получения средств на развитие детско-юношеского футбола клуб обязан предоставить в РФС отчет по форме и в порядке, утвержденными генеральным секретарем [РФС] и направленными клубам.