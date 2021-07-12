РФС расширил число клубов, которые могут играть в стыковых матчах за место в премьер-лиге

ТАСС, 12 июля. Российский футбольный союз (РФС) расширил число клубов Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые будут иметь право принять участие в стыковых матчах за право выступить в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23. Об этом говорится в регламенте ФНЛ, опубликованном на официальном сайте РФС.

Вплоть до сезона-2021/22 действовал регламент, согласно которому первые две команды в таблице ФНЛ выходят напрямую в РПЛ, третья и четвертая играют в стыковых матчах с 14-й и 13-й командами РПЛ. Согласно новому регламенту, право выступать в сезоне-2022/23 в РПЛ либо в стыковых матчах за права участия в РПЛ, могут получить только клубы, которые заняли в итоговой таблице ФНЛ с первого по шестое места без учета мест, занятых вторыми командами РПЛ в итоговой таблице первенства. Клубы РПЛ и ФНЛ, завоевавшие право выступать в премьер-лиге, не получившие лицензию РФС или отказавшиеся от участия, к турниру не допускаются. Решением исполкома (бюро исполкома) РФС по согласованию с обеими лигами они могут быть заменены на другие клубы, при этом преимущество имеют клубы, выступавшие в премьер-лиге.

В случае, если оба клуба, занявших 13-е и 14-е места в таблице РПЛ, не подадут заявку на получение лицензии РФС на участие в соревнованиях в сезоне-2022/23 в установленном порядке либо откажутся от участия в чемпионате, то переходные матчи не проводятся, а право участия в премьер-лиге получают команды, которые заняли третье и четвертое места в первенстве Футбольной национальной лиги.

В случае, если один из клубов, занявших 13-е и 14-е места в таблице РПЛ, не подаст заявку на получение лицензии РФС на участие в соревнованиях в сезоне-2022/23 в установленном порядке либо откажется от участия в чемпионате, то право участия в премьер-лиге получает команда, которая заняла третье место в первенстве ФНЛ, а стыковые матчи проводятся между командой, занявшей четвертое место в первенстве ФНЛ и другим клубом, который занял 13-е или 14-е место в РПЛ и который подал заявку на получение лицензии РФС на участие в соревнованиях в сезоне-2022/23.

Если участником стыковых матчей может быть только один клуб Футбольной национальной лиги, то стыковые матчи проводятся между этой командой и командой, занявшей 14-е место в таблице премьер-лиги, а клуб, занявший 13-е место в РПЛ, получает право участия в сезоне-2022/23 в премьер-лиге. Если ни один клуб ФНЛ не может быть участником стыковых матчей, то они не проводятся, а команды, которые заняли 13-е и 14-е места в таблице РПЛ, получают право участия в сезоне-2022/23 в премьер-лиге.

Стыковые матчи в сезоне-2020/21

По итогам прошлого сезона ФНЛ по спортивному принципу место в премьер-лиге завоевали самарские "Крылья Советов" и "Оренбург", "Нижний Новгород" и владикавказская "Алания" получали право сыграть в стыковых матчах. Позднее "Оренбург" и "Алания" не прошли лицензирование для участия в РПЛ, в связи с этим "Нижний Новгород" получил прямую путевку в премьер-лигу, а стыковые игры были отменены.