Саутгейт намерен продолжить тренировать сборную Англии до чемпионата мира в Катаре

ТАСС, 12 июля. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт планирует возглавлять команду до чемпионата мира 2022 года в Катаре. Комментарий специалиста приводит телеканала Sky Sports .

В воскресенье сборная Англии в финале чемпионата Европы проиграла команде Италии в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, за два дополнительных тайма команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

"Я не думаю, что сейчас подходящее время для размышлений о новом контракте. Мы должны пройти квалификацию на чемпионат мира, - сказал 50-летний Саутгейт. - Я не хочу заниматься чем-либо дольше, чем следовало бы. Я бы хотел отвезти команду в Катар".

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. В 2018 году он подписал новый контракт до окончания ЧМ-2022.