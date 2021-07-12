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ЧМ-2022 по футболу

Саутгейт намерен продолжить тренировать сборную Англии до чемпионата мира в Катаре

Контракт специалиста рассчитан до окончания мирового первенства 2022 года
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 12 июля. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт планирует возглавлять команду до чемпионата мира 2022 года в Катаре. Комментарий специалиста приводит телеканала Sky Sports.

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В воскресенье сборная Англии в финале чемпионата Европы проиграла команде Италии в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, за два дополнительных тайма команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

"Я не думаю, что сейчас подходящее время для размышлений о новом контракте. Мы должны пройти квалификацию на чемпионат мира, - сказал 50-летний Саутгейт. - Я не хочу заниматься чем-либо дольше, чем следовало бы. Я бы хотел отвезти команду в Катар".

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. В 2018 году он подписал новый контракт до окончания ЧМ-2022.

Теги
ЧМ-2022 по футболу
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