Газзаев заявил, что вручил бы кубок чемпионата Европы и итальянцам, и англичанам

ТАСС, 12 июля. Финалисты чемпионата Европы по футболу сборные Италии и Англии были в равной степени достойны победы на турнире. Такое мнение высказал депутат Госдумы, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Сборная Италии в полуфинале в серии пенальти обыграла команду Испании, англичане победили сборную Дании в дополнительное время.

"Если помните, в полуфиналах тоже все решалось в серии пенальти и в дополнительное время. То есть все эти команды - Италия, Англия, Дания, Испания, которая, кстати, в той игре показала более содержательный футбол по сравнению с подопечными Манчини - примерно одного уровня. Плюс я бы не сбрасывал со счетов Францию и Бельгию. Еще, пожалуй, назвал бы Германию. В общем, будь моя воля, я бы вручил вчера кубок и итальянцам, и англичанам", - сказал Газзаев.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, ранее итальянцы выигрывали титул в 1968 году. Команда Англии впервые играла в финале европейского первенства.