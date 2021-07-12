"Зенит" поздравил главного тренера сборной Италии Манчини с победой на Евро

ТАСС, 12 июля. Петербургский футбольный клуб "Зенит" поздравил сборную Италии и главного тренера команды Роберто Манчини с победой в финальном матче чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нынешний наставник итальянской сборной тренировал "Зенит" в сезоне-2017/18.

"Сборная Италии на протяжении всего турнира доказывала свое футбольное превосходство и была сильнее конкурентов, благодаря чему триумфально обыграла англичан в серии пенальти. Золотые медали были по праву завоеваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле проявил свои лучшие качества. С заслуженной победой!" - говорится в сообщении.

Манчини 56 лет, он занимает должность главного тренера сборной Италии с 2018 года. Кроме "Зенита" он также возглавлял итальянские "Фиорентину", "Лацио", "Интер", английский "Манчестер Сити" и турецкий "Галатасарай".

В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, ранее итальянцы выигрывали титул в 1968 году.