Бывший президент "Локомотива" Наумов раскритиковал формат прошедшего Евро

ТАСС, 12 июля. Формат прошедшего чемпионата Европы с распределением матчей по множеству европейских городов плох тем, что пропадает ощущение праздника. Такое мнение высказал бывший президент "Локомотива" Николай Наумов, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ" .

Чемпионат Европы проходил с 11 июня по 11 июля. Матчи турнира принимали 11 городов: Амстердам, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург и Севилья.

"Мне не понравилось, как турнир был организован. Это размазывание турнира по множеству европейских городов приводит к тому, что ощущение праздника теряется, - сказал Наумов. - Когда праздник сконцентрирован в одном месте, его лучше чувствуешь, как, например, чемпионат мира 2018 года в России. Что касается непосредственно футбола, мне этот турнир, напротив, очень понравился, как никогда".

В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, ранее итальянцы выигрывали титул в 1968 году.