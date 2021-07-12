{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Бывший президент "Локомотива" Наумов раскритиковал формат прошедшего Евро

По его мнению, при проведении матчей в разных странах размывается ощущение праздника

ТАСС, 12 июля. Формат прошедшего чемпионата Европы с распределением матчей по множеству европейских городов плох тем, что пропадает ощущение праздника. Такое мнение высказал бывший президент "Локомотива" Николай Наумов, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

На эту тему
Рекорды и драмы. Чем запомнился чемпионат Европы по футболу
Рекорды и драмы.

Чемпионат Европы проходил с 11 июня по 11 июля. Матчи турнира принимали 11 городов: Амстердам, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург и Севилья.

"Мне не понравилось, как турнир был организован. Это размазывание турнира по множеству европейских городов приводит к тому, что ощущение праздника теряется, - сказал Наумов. - Когда праздник сконцентрирован в одном месте, его лучше чувствуешь, как, например, чемпионат мира 2018 года в России. Что касается непосредственно футбола, мне этот турнир, напротив, очень понравился, как никогда".

В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, ранее итальянцы выигрывали титул в 1968 году.

Теги
Евро-2020
Проект реставрации здания под Центр шахмат в Екатеринбурге прошел госэкспертизу
В Федерации шахмат Свердловской области сообщили, что работы планируется начать осенью этого года
Читать полностью