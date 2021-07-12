Матчи чемпионата Европы по футболу на "Матч ТВ" в прямом эфире посмотрели 17,4 млн человек

Чемпионат Европы завершился 11 июля, в финальном матче сборная Италии в Лондоне на стадионе "Уэмбли" обыграла команду Англии (1:1, 3:2 - по пенальти). Сборная России завершила выступление на турнире, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Суммарная аудитория прямых трансляций матчей чемпионата Европы по футболу на телеканале "Матч ТВ" составила 17,4 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

"В рамках чемпионата Европы по футболу телеканал "Матч ТВ" показал 17 игр в прямом эфире. Общий охват этих встреч, транслировавшихся на федеральном канале в прямом эфире, в аудитории "все 4+" в городах с населением свыше 100 тыс. человек составил 17 млн 425 тыс. человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Матч ТВ". На канале отметили, что общий охват всех 99 матчей (прямой эфир и запись) среди зрителей старше четырех лет в городах с населением свыше 100 тыс. человек составил 24 млн 162 тыс. зрителей.

Наибольший интерес среди трансляций, показанных на канале, вызвала встреча соперников сборной России по группе B - команд Дании и Финляндии (0:1, 5 млн 420 тыс. человек). В концовке первого тайма этого матча датский полузащитник итальянского "Интера" Кристиан Эриксен потерял сознание, встреча была приостановлена. Уже после игры стало известно, что у футболиста остановилось сердце. Врачам удалось стабилизировать состояние игрока, 18 июня его выписали из медицинского учреждения.

Второе место по числу зрителей заняла игра сборных Хорватии и Испании в 1/8 финала (3:5 доп. вр., 5 млн 233 тыс. человек). Тройку лучших замкнул матч группового этапа между командами Нидерландов и Австрии (2:0, 3 млн 911 тыс.).

Первый канал и ВГТРК, также освещавшие матчи чемпионата Европы, на данный момент не предоставили ТАСС данные об аудитории игр турнира.