Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью со "Спартой" в товарищеском матче

ТАСС, 12 июля. Московский футбольный клуб "Динамо" сыграл вничью с пражской "Спартой" со счетом 2:2 в товарищеском матче перед стартом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.

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В составе бело-голубых дублем отметился Константин Тюкавин (3-я и 35-я минуты). В ворота "Динамо" мячи отправили Адам Гложек (13) и Роман Евгеньев (85, автогол).

Ранее "Динамо" в ходе предсезонной подготовки провело четыре товарищеские встречи. Московский клуб проиграл австрийскому ЛАСКу (0:3), победил кипрский АЕЛ (1:0), разгромил чешский "Ческе-Будеёвице" (4:0) и уступил румынскому ЧФР (0:1).

В минувшем сезоне "Динамо" заняло седьмое место в чемпионате России, набрав 50 очков в 30 играх. Бело-голубые 23 июля в гостях сыграют с "Ростовом" в матче первого тура РПЛ.

"Спарта" в прошедшем чемпионате Чехии стала второй, набрав 74 очка в 34 матчах, и завоевала право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов, где встретится с венским "Рапидом". Пражский клуб является 33-кратным чемпионами страны.