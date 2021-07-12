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Футбол в Испании

Российский футболист Иосифов подписал контракт с "Вильярреалом"

Соглашение 20-летнего полузащитника с испанским клубом рассчитано на пять лет

ТАСС, 12 июля. Российский полузащитник Никита Иосифов подписал соглашение с испанским футбольным клубом "Вильярреал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Ранее Иосифов выступал за московский "Локомотив".

Контракт 20-летнего россиянина с "Вильярреалом" рассчитан на пять лет. Он перешел в испанский клуб на правах свободного агента. Иосифов начнет сезон-2021/22 во второй команде "Вильярреала", которая выступает в Сегунде B (третьем по силе дивизионе чемпионата Испании).

Полузащитник дебютировал за "Локомотив" в августе 2020 года. Всего на его счету четыре матча в Тинькофф - Российской премьер-лиге, одна игра в Бетсити - Кубке России и одна встреча в Лиге чемпионов, в которых Иосифов не отметился результативными действиями.

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