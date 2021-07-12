Главный тренер "Динамо" Шварц оценил дебют футболиста Бальбуэны

Встреча завершилась со счетом 2:2. Парагвайский защитник впервые вышел на поле в составе "Динамо". Дублем в составе бело-голубых отметился Константин Тюкавин.

"Прежде всего, хочу поздравить его с первой игрой за нас, он тренируется с нами всего три дня, и, конечно, ему было непросто. Со своей стороны хочу сказать, что дебют удался, - сказал Шварц. - В первой половине мы много играли в обороне, при этом выиграли ее 2:1 за счет двух быстрых разящих атак с завершением Тюкавина. Во втором тайме у наших ворот было меньше моментов, мы действовали агрессивно, отбирали мяч на половине поля соперника, хотя и проиграли этот тайм".

29-летний Бальбуэна перешел в "Динамо" из "Вест Хэма" на правах свободного агента и подписал контракт на четыре года.

"Динамо" по итогам сезона-2020/21 заняло седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 50 очков в 30 турах, и не выступит в следующем сезоне в еврокубках. Бело-голубые 23 июля в гостях сыграют с "Ростовом" в матче первого тура РПЛ.