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Футбол в Испании

"Атлетико" объявил о трансфере футболиста Родриго де Пауля

Аргентинец перешел из итальянского "Удинезе", контракт рассчитан на пять лет
Родриго де Пауль EPA-EFE/CARMELO IMBESI
Описание
Родриго де Пауль
© EPA-EFE/CARMELO IMBESI

ТАСС, 12 июля. Испанский футбольный клуб "Атлетико" подписал контракт с аргентинским полузащитником Родриго де Паулем. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

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Де Пауль перешел в "Атлетико" из итальянского "Удинезе". Он подписал пятилетний контракт с испанским клубом. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера 27-летнего игрока составила €38 млн.

В прошедшем сезоне мадридский клуб впервые с 2014 года стал чемпионом Испании.

Де Пауль выступал в "Удинезе" с 2016 года. В составе итальянской команды полузащитник принял участие в 184 матчах, в которых забил 34 гола и отдал 36 голевых передач. В июле Де Пауль со сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки, обыграв в финале бразильцев (1:0). Полузащитник сыграл в семи играх на турнире, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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