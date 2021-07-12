Футболист сборной России Черышев вернулся в расположение "Валенсии"

ТАСС, 12 июля. Российский полузащитник Денис Черышев вернулся в расположение испанского футбольного клуба "Валенсия" после чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Россиянин провел первую тренировку за клуб после европейского первенства.

Черышев выступал в составе сборной России на чемпионате Европы. 30-летний полузащитник вышел на поле в первом матче группового этапа против команды Бельгии (0:3). В других встречах россияне обыграли финнов (1:0) и уступили датчанам (1:4) и не смогли выйти в плей-офф. Выиграла чемпионат Европы сборная Италии.

"Валенсия" завершила прошлый сезон чемпионата Испании на 13-м месте. Черышев принял участие в 21 матче национального первенства.