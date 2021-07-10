Футболист сборной России Головин присоединится к "Монако" 14 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин начнет готовиться к сезону-2021/22 в составе "Монако" 14 июля. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Олег Артемов.

Сборная России 21 июня завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Головин принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями. Россиянин стал лучшим футболистом по преодоленной дистанции на групповом этапе Евро (36 км).

"14 июля Головин прибудет в расположение "Монако", - сказал Артемов. - У него заканчивается отпуск, он приступает к работе. Есть ли у него проблемы со здоровьем после чемпионата Европы? Если бы были, я бы знал".

Второй сбор "Монако" пройдет с 19 по 24 июля в австрийском Штегерсбахе. В последний день сбора команда под руководством хорватского тренера Нико Ковача проведет матч против германского "Вольфсбурга", другие соперники монегасков и даты игр с ними будут определены позднее.

Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. В первом туре нового розыгрыша чемпионата Франции "Монако" 8 августа дома сыграет с "Нантом".