Украинский гимнаст Верняев пропустит Олимпиаду из-за дисквалификации за допинг

В январе Международная федерация гимнастики (FIG) временно отстранила украинца, причины дисквалификации не назывались.

"В жизни случаются такие ситуации, которые словно тестируют тебя на прочность. В моей жизни сейчас именно такая ситуация. Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года, начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду", - написал Верняев.

"Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит, окончательные выводы делать рано. Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца, обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS (Спортивный арбитражный суд - прим. ТАСС). Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам", - добавил он.

Верняев является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным победителем Европейских игр, двукратным победителем Универсиад.